 

“Бог – женщина”. Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке

14.11.2021, 10:06, Новости дня
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На фото Де Анджелис предстала в полупрозрачной блузке и черной кожанке. Шею она украсила подвеской с крестом. Еще один крест оказался на языке гитаристки.

“Благословение”, – подписала она снимок.

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Публикация от Victoria De Angelis/ Ma * neskin (@vicdeangelis)

“О боже, ты та горяча”, – написала maneskinsparkles.

“Такая сексуальная”, – добавила moriteeee.

“Шикарная”, – прокомментировала _uliana_yoo_.

“Бог – женщина”, – пишет maneskinstr.

Контекст:

Виктория Де Анджелис – бас-гитаристка и одна из основательниц итальянской рок-группы Måneskin, победившей на “Евровидении 2021”. Она родилась 28 апреля 2000 года в Риме. Начала играть на гитаре в возрасте восьми лет и посещала музыкальную школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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