 

Названы сроки поставки Индии первого дивизиона С-400

14.11.2021, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«До конца года будет поставлен первый дивизион», – сказал он РИА «Новости» перед началом выставки Dubai Airshow.

Ранее Шугаев заявил, что поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику.

В 2018 году РФ и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией

07.05 / Блинкен: Подход, согласно которому страны имеют сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны

25.08 / Россия впервые запустит в 2021 году с Плесецка «Ангару» с разгонным блоком «Персей»

02.01 / В ДНР обратились к Зеленскому

13.01 / «Джентльменское соглашение» России с Балканами позволило обвести ЕС вокруг пальца

17.08 / Мнучин обсудил меры по поддержке экономики с коллегами из стран G7

28.05 / В Украине за сутки зафиксировано 3,3 тыс. новых случаев COVID-19, выздоровело вчетверо больше

09.11 / В Минобразования рассказали, сколько школ в Украине работают очно в “красной” зоне карантина

25.10 / Россия и Украина обменялись останками погибших в ВОВ красноармейцев

14.05 / В Сети появилась аудиозапись момента нападения на школу в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика