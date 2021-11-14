Названы сроки поставки Индии первого дивизиона С-400

Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«До конца года будет поставлен первый дивизион», – сказал он РИА «Новости» перед началом выставки Dubai Airshow.

Ранее Шугаев заявил, что поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику.

В 2018 году РФ и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.