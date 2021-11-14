Объявлено место проведения Конференции ООН по изменению климата

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14.11.2021, 10:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27 в 2022 году пройдет в Египте, информирует министерство окружающей среды Финляндии.

«Конференция пройдет на курорте Красного моря в Шарм-эль-Шейхе», – говорится в сообщении министерства по итогам саммита в Глазго, передает РИА «Новости».

Финское министерство отмечает прогресс саммита в Глазго по вопросам ежегодного пересмотра достижения снижения температуры на планете на 1,5 градуса; дополнение правил о сокращении выбросов для исключения использования одних и тех же показателей двумя разными странами; беспрецедентные финансовые обязательства развивающихся стран для адаптации к изменению климата; участники также согласовали отчетность, на основе которой страны будут отчитываться о своих выбросах, своей деятельности и финансировании; страны обязались ускорить разделение и постепенно отказаться от неэффективных ископаемых видов топлива (угля).

«В Глазго был объявлен ряд инициатив по сокращению выбросов. Финляндия присоединилась, например, к инициативе и декларации по прекращению сокращения лесов и сокращению выбросов от транспорта. Эти инициативы поддерживают международные усилия по сокращению выбросов, а также заставляют страны выполнять свои собственные национальные обязательства», – заключает финское министерство.

Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил итоги 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).



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