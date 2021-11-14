 

“Пусть убираются”: турки поддержали Россию и угрожают “похоронить” корабли США в Черном море

14.11.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В начале ноября в акваторию Черного моря зашел американский военный корабль управления USS Mount Whitney. Он принадлежит к числу флагманских кораблей ВМС США и оснащен артиллерийскими и пусковыми установками, а также множеством средств разведки и десантирования.

Появление в черноморском регионе очередного корабля США широко освещалось в масс-медиа. Однако на сей раз на это обратили внимание не только российские издания, но и СМИ других черноморских государств. Среди них было турецкое издание Haber7, подписчики которого изрядно возмутились действиям американцев, передает телеканал “Царьград”.

Турецкие пользователи поддержали негодование Москвы по поводу присутствия западных вооруженных сил в черноморском регионе и выразили недоумение заплыву “Маунт Уитни” в такие далекие от дома воды. Большинство читателей сошлись во мнении, что действия американских военных преследует отнюдь не благие и даже “сатанинские” цели и создают в регионе напряженную ситуацию, а некоторые и вовсе обвинили Вашингтон в намерении колонизировать прибрежные страны, окрасив воды “в алый цвет”. Недовольные граждане потребовали от ВМС США немедленно покинуть Черное море.

“Пусть убираются восвояси”, – написал пользователь под псевдонимом Вефа.

Другой же читатель не только призвал американцев “проваливать”, но и пригрозил в противном случае “похоронить в море” излишне осмелевшие военные судна США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В апарт-отеле Аркадия Ротенберга пройдет серия семинаров, посвященных борьбе с коррупцией

03.05 / Мнение: Сдохни, но сделай

16.09 / Мнение: Письмо: “Ответила сиятельными глазами”

12.11 / Мнение: Личные данные покупателей фальшивых справок о вакцинации выставлены на продажу

16.08 / В продажу поступил первый в мире серийный прозрачный телевизор

17.10 / Жуткие события в особняке Саммервинд

26.02 / Дипломаты вернулись в Россию из Северной Кореи на дрезине

24.01 / Надежды для Китая нет

18.01 / Скандалы: Генерала Сорочкина проверят полковники

08.01 / Больше чем актер: 7 звезд, которые вышли за рамки своей профессии в кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика