Новогодние выходные сократят до трёх дней

Правительство приняло решение о сокращении новогодних каникул в целях восстановления темпов экономического роста страны. После изменений нерабочими днями останутся только 31 декабря, 1 и 2 января.

Решение о сокращении новогодних каникул, по словам главы правительства было принято на основании доклада Минэкономразвития. В исследовании эксперты ведомства отметили, что из-за внепланового простоя государственных предприятий во время нерабочих дней в ноябре годовой ВВП составил на 3 % меньше прогнозируемых показателей.

«Мы очень много отдыхали и мало работали в этом году. Экономика сильно пострадала и недосчиталась живых денег. Мне кажется правильным решением будет уменьшить число нерабочих дней в январе, чтобы компенсировать наши экономические потери. Решение правительства также пойдет на пользу здоровью россиян. По мнению медиков, должно значительно сократиться количество случаев отравления суррогатным алкоголем и приступов жировой эмболии среди населения. И в этом смысле мы делаем большой подарок нашим гражданам, заботясь о них. Благополучие нации является для нас основным приоритетом», — заявил Михаил Мишустин.

В правительстве уточнили, что главы регионов получат дополнительные полномочия и право ужесточать принятое правительством России ограничение по своему усмотрению.

Губернатор Смоленской области от ЛДПР Алексей Островский уже заявил, что смолянам хватит и двух выходных дней, а салаты можно нарезать за час до нового года.

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