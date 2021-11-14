 

В США состоялся выход Toyota RAV4 2022 модельного года

14.11.2021, 9:38, Новости дня
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На американском рынке официально представили обновленный кроссовер Toyota RAV4 2022 модельного года.

Данный автомобиль в базовой комплектации практически не изменился по внешнему виду. Более дорогие версии паркетника получили светодиодную оптику, а также улучшенные противотуманные фары. Кроме того, новая модель Toyota RAV4 2022 модельного года обладает усовершенствованными ходовыми огнями вертикальной формы. Что касается технических параметров, то они до сих пор остаются засекреченными.

Вместе с тем ряд экспертов сходятся во мнении, что транспортное средство практически не изменилось по внешнему виду. Что касается интерьера салона, новый кроссовер имеет улучшенную мультимедийную систему с крупным экраном.



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