 

Захар Прилепин станет ведущим шоу «Иностранный агент» на НТВ

14.11.2021, 9:31, Разное
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Телеканал НТВ анонсировал выход в эфир в 2022 году нового политического ток-шоу «Иностранный агент». Его ведущим станет известный писатель, один из лидеров партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

«Это абсолютно новый формат для российского телевидения, в прямом эфире зрители будут определять, кто из участников является иностранным агентом и в режиме реального времени победитель будет включён в соответствующий реестр. Каждый из трёх участников будет представлять потенциального иностранного агента, физическое или юридическое лицо. За пять минут они должны убедить зрителей, что не заслуживают носить это клеймо, далее выступает представитель патриотической общественности с обвинительной речью. Но решать всё будут зрители с помощью смс-голосования, это самая настоящая прямая демократия», – заявил генеральный директор НТВ Алексей Земский.

В первом выпуске нового проекта примут участие журналист Олег Кашин, представители «Новой газеты» и «Мужского государства».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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