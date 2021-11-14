 

Эндокринолог рассказала, чего не хватает организму, когда хочется сладкого

14.11.2021, 9:24, Разное
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Эндокринолог Елена Яровова рассказала, чего не хватает организму, если человеку постоянно хочется сладкого. В некоторых случаях это не является признаком зависимости, а говорит о недостатке в организме микроэлементов и избытке гормонов.
По словам врача, если десерт качественный, то его можно употреблять без опасений, однако важно соблюдать меру и не переусердствовать. Если же тяга к сладкому мучает человека постоянно, то в данном случае можно говорить о зависимости. Иногда с этой проблемой сталкиваются люди, которые придерживаются строгой диеты. Скорее всего в рационе в недостаточном количестве присутствуют белки, жиры и сложные углеводы.

Также ситуация может возникнуть на фоне стресса из-за повышения уровня кортизола или же по причине неправильной работы надпочечников. Следующей причиной тяги к сладостям могут быть неправильные пищевые привычки, когда человек еще в детстве получал лакомства как поощрение, подарок или являлся способом пожалеть. В таком случае необходимо вести дневник, где отмечать свое эмоциональное состояние при желании съесть сладкое.

У некоторых людей может появляться тяга к сладкому из-за недостатка хрома, который помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. В этом случае человек сталкивается с постоянным чувством голода, повышенным потоотделением, хронической усталостью, головокружениями. Рыба, печень и свекла помогут решить данную проблему, так как они являются идеальными источниками хрома.

Люди с инсулинорезистентностью тоже могут испытывать внезапное желание съесть сладкое. Обычно у человека появляется головокружение и головная боль, слабость и дрожь в теле, но съеденная конфета быстро улучшает состояние. В данном случае следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета второго типа.

Источник: doctorpiter.ru



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