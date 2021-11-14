Ева Польна посетовала на недостаточно толерантное отношение к полным людям в России: “Не боюсь осуждения”

Экс-вокалистка группы “Гости из будущего” Ева Польна недавно стала гостьей YouTube-шоу “Модный подкаст”, в котором поделилась с поклонниками некоторыми подробностями своей профессиональной и личной жизни. В частности, знаменитость пожаловалась на недостаточно внимательное отношение российского одёжного бизнеса к людям с пышными формами.

Стоит отметить, что пик успешной карьеры Евы Польны в составе популярной группы пришелся на конец “девяностых” – начало “нулевых”, однако ближе к завершению активных выступлений как солистки “Гости из будущего” певица родила двух дочерей. Данный факт в итоге способствовал тому, что она ощутимо располнела. Как отметила звезда, метаморфоза во внешности нередко приводит к критике её фигуры окружающими, хотя подчас и довольно добродушной. Особое же неудобство доставляет покупка одежды: дело в том, что обычный ассортимент большинства российских магазинов, в том числе элитных бутиков, составляют наряды, сшитые для стройных женщин. “Если бы я была не я, то возникло бы чувство разочарования в себе. Приходишь в магазин, а на тебя ничего не налезает, все из детского мира”, – эмоционально отметила исполнительница. По её мнению, представителям российского одёжного бизнеса давно пора задуматься о том, чтобы выпустить достойную коллекцию нарядов для дам “плюс сайз”.

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Впрочем, певица упомянула, что сама по себе не испытывает комплексов по поводу своих весьма пышных форм, принимает свое тело и относится к нему с любовью. Что же касается проявлений хейтинга со стороны окружающих, то к такому отношению она относится с юмором. “Я смотрю на мир с широко открытыми глазами, не боюсь осуждения. я достаточно бесстрашный человек. Столько лет продержаться в шоу бизнесе! Меня невозможно обидеть. Я самоиронично к себе отношусь, знаю свои плюсики, минусики, у меня нет короны, но есть чувство собственного достоинства”, – резюмировала Ева Польна.