 

Прилучный на фоне развода с Муцениеце перенес сердечный приступ

14.11.2021, 9:24, Разное
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Павел Прилучный на фоне развода с Агатой Муцениеце в 2020 году перенес сердечный приступ. Об этом пояснила кардиолог Римма Мойсенко.
Врач сообщила, что после поставленного диагноза Прилучному приходится соблюдать режим и постоянно принимать лекарственные препараты. Вероятно, актер переживал расставание достаточно эмоционально, хотя и не демонстрировал это на публике. Стоит отметить, что главным вопросом при разводе стало общение с детьми. Муцениеце не стала мешать отцу видеться с наследниками. Даже сейчас они много времени проводят с Прилучным и его новой возлюбленной Мирославой Карпович.

Развод пары состоялся летом прошлого года, после того как Муцениеце пожаловалась фанатам на агрессивное поведение супруга. Несмотря на расставание, актерам удалось сохранить нормальные отношения. Актриса запустила свой проект на YouTube, приглашая звезд для общения на тему расставаний и разводов. Прилучный же встречается с Карпович, не обращая внимания на критику и участвуя в новых успешных проектах.

Источник: www.mk.ru



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