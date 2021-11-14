В Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Среди заболевших – 1069 детей и 135 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 403 человека, выздоровело 11 146 пациентов, госпитализирован 4881 заболевший.

“91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины”, – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 217 639 случаев коронавируса. умерло 76 705 человек, выздоровело 2 631 240 заболевших.

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За сутки в Украине сделали 77 713 тестирований на коронавирус, из которых 36 308 – методом ПЦР, 7940 – методом ИФА, а также 33 465 экспресс-тестов на антиген, сообщила пресс-служба Минздрава. С начала эпидемии в Украине сделали 15,2 млн ПЦР-тестов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. “Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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