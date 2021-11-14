 

В Украине за сутки сделали 145,2 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

14.11.2021, 9:14, Новости дня
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65 757 украинцев получили первую дозу вакцины, а 79 484 человека получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

“С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу 12 187 559 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1996318340531261

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. “Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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