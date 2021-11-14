 

Instagram добавила в Reels звуковые эффекты

14.11.2021, 9:14, Новости дня
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Чтобы использовать функцию преобразования текста в речь, нужно открыть Instagram и перейти к камере Reels, записать или загрузить видео и добавить текст в видео с помощью текстового инструмента. Далее нужно коснуться тучки с текстом, выбрать “превращение текста в речь”, а затем выбрать нужный вариант голоса.

Если нужно добавить голосовые эффекты к Reels, после записи видео нужно коснуться ноты, чтобы открыть аудиомикшер, затем выбрать нужный голосовой эффект. 

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Публикация от Instagram’s @Creators (@creators)

Контекст:

В августе 2020 года Instagram запустила сервис Reels, который позволяет пользователям записывать короткие 15-секундные видеоклипы с музыкальным или другим звуком. Платформа Reels похожа на TikTok в том, что предоставляет набор инструментов, которые облегчают съемку видео. Например, при запуске приложение предлагает таймер обратного отсчета, возможность настройки скорости видео и другие эффекты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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