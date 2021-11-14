Пушков назвал американских моделей «жертвами гамбургеров»

Новые американские стандарты красоты не приветствуют эстетику и являются странными образцами для подражания, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда выложил фотографию, на которой в нижнем белье позируют американские модели Victoria’s Secret разных параметров и отметил, что появившаяся в США мода является идеологическим заказом.

«Новые американские «модели» и образцы для подражания: царство трансгендеров и боди-позитива. Идеологический заказ. Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы. «Новая мода» как отражение того, что Америка несет миру», – написал сенатор в Telegram.

Ранее голландская плюс-сайз модель Джилл Кортлев появилась на обложке Vogue Russia, на фото она позирует обнаженной. Российское подразделение журнала впервые опубликовало снимок «нестандартной модели».