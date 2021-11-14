 

Россия и Турция обсудили совместную разработку вооружений

14.11.2021, 9:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения», – сказал Шугаев, комментируя возможное подписание контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, передает «Интерфакс». 

По его словам, ВТС с Турцией стабильно развивается, а интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны региона.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что 

Турция намерена в будущем закупить у РФ дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. 

В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.



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