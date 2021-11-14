Россия и Турция обсудили совместную разработку вооружений

Россия обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения», – сказал Шугаев, комментируя возможное подписание контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, передает «Интерфакс».

По его словам, ВТС с Турцией стабильно развивается, а интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны региона.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что

Турция намерена в будущем закупить у РФ дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.