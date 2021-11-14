Пассажирский автобус с людьми упал с перевала под Магаданом

В Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительным данным, на перевале Дедушкина Лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили. Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что к проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми совместно с прокуратурой в настоящее время проводится осмотр места аварии.

От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве. По словам очевидцев, после ДТП водитель автобуса поднялся на перевал и стал звать на помощь. Вскоре подъехал вахтовый автобус, который забрал пассажиров и отвез их в район поселка Атка, передает Vesma.today.

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Публикация от ИА Весьма (@vesma.today)

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