 

Получает по 100 тысяч в день: на что живет Муцениеце после развода с Прилучным

14.11.2021, 8:58, Разное
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Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году после девяти лет брака. После расставания со звездой сериала “Мажоры”, отцом двоих детей артистки, Муцениеце с головой погрузилась в свою карьеру. В последнем интервью Агата рассказала о своем заработке.

В беседе с Идой Галич бывшая супруга Прилучного, которая не только активно участвует в различных съемках, но и ведет личный блог в “Инстаграм”, призналась, что ее заработок как актрисы составляет 100 тысяч рублей в день. Однако артистка отметила, что инстаграм-аккаунт приносит ей намного больший доход.

Агата рассказала в шоу “Есть вопросики”, что реклама в блоге приносит ей больше денег, чем съемки в кино. Но Муцениеце настолько увлечена своей карьерой актрисы, что выбрала бы ее даже несмотря на разницу в цене за работу.

Также экс-супруга звезды “Мажоров” призналась, что не стала бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. По словам артистки, дело вовсе не в жадности – она смогла бы заплатить за своего молодого человека, однако разница в доходе доставляла бы ей неудобство и вызывала чувство неловкости.

В том же интервью Агата рассказала, что после развода с Павлом ей досталась московская квартира, в то время как бывший супруг забрал себе загородный дом. Муцениеце призналась, что не хотела оставаться в особняке, где разрушилась ее семья. Сейчас она живет в квартире вместе с детьми – не так давно актриса сделала в жилище хороший ремонт.



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