К чему снятся экзамены

Образ экзамена, с точки зрения толкования снов, очень

многогранен. В зависимости от деталей подобное сновидение может говорить о совершенно

различных жизненных ситуациях.

Сонник Миллера

Такой сон стоит толковать по экзаменатору. Если экзамен

принимает животное, значит в реальности вы не можете найти подходящего для

работы человека. Если экзамен снится в университете или школе и похож на

реальную жизнь, возможно, это просто фрагмент воспоминания, обработанный подсознанием.

Списывание на экзамене снится к проблемам в общении. Стоит обратить внимание на

психологические барьеры и трудности в отказах. Сдавать экзамен во сне – кто-то

нуждается в вашей помощи.

Сонник подсознания

Если во сне вы сдаете экзамен, стоит обратить внимание на

самооценку. Возможно, вы чувствуете неуверенность в себе и страдаете

завышенными ожиданиями от жизни. Успешно сдать экзамен взрослому во сне – вы сможете

оставаться сильным в трудной ситуации. Экзамен женщине снится к сомнениям и

возможному неодобрению со стороны окружающих. Экзамен в школе снится к

тревожности и необходимости отдыха.

Сонник Юнга

Сданный экзамен снится к удаче в делах. Сдавать экзамены взрослому

во сне означает неуверенность в себе и важность чужого мнения для человека. Сновидец

обращает внимание на коллективные стандарты и беспокоится о соответствии

социальным нормам. Также сон об экзаменах может говорить о сложностях в

отношениях.