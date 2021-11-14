К чему снятся экзамены
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Образ экзамена, с точки зрения толкования снов, очень
многогранен. В зависимости от деталей подобное сновидение может говорить о совершенно
различных жизненных ситуациях.
Сонник Миллера
Такой сон стоит толковать по экзаменатору. Если экзамен
принимает животное, значит в реальности вы не можете найти подходящего для
работы человека. Если экзамен снится в университете или школе и похож на
реальную жизнь, возможно, это просто фрагмент воспоминания, обработанный подсознанием.
Списывание на экзамене снится к проблемам в общении. Стоит обратить внимание на
психологические барьеры и трудности в отказах. Сдавать экзамен во сне – кто-то
нуждается в вашей помощи.
Сонник подсознания
Если во сне вы сдаете экзамен, стоит обратить внимание на
самооценку. Возможно, вы чувствуете неуверенность в себе и страдаете
завышенными ожиданиями от жизни. Успешно сдать экзамен взрослому во сне – вы сможете
оставаться сильным в трудной ситуации. Экзамен женщине снится к сомнениям и
возможному неодобрению со стороны окружающих. Экзамен в школе снится к
тревожности и необходимости отдыха.
Сонник Юнга
Сданный экзамен снится к удаче в делах. Сдавать экзамены взрослому
во сне означает неуверенность в себе и важность чужого мнения для человека. Сновидец
обращает внимание на коллективные стандарты и беспокоится о соответствии
социальным нормам. Также сон об экзаменах может говорить о сложностях в
отношениях.
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