Ferrari представила эксклюзивный полноприводный спорткар BR20

Итальянский бренд Ferrari продемонстрировал уникальную версию спорткара Ferrari BR20.

Разработкой транспортного средства занимались специалисты подразделения Ferrari Special Projects, которые выполнили модель в единственном экземпляре. В качестве основы взяли версию Ferrari GTC4Lusso в полноприводном исполнении. Автомобиль буквально «пропитан» духом 60-х годов, о чем свидетельствует внешний вид.

По техническим параметрам точных сведений нет, однако предполагается, что автомобиль имеет 6,3-литровый турбированный агрегат на 681 л.с. мощности с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Разгон от 0 до 100 км в час достигается всего за 3,4 сегодня. Пока в компании умалчивают стоимость модели.