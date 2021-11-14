 

Ferrari представила эксклюзивный полноприводный спорткар BR20

14.11.2021, 8:46, Новости дня
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Итальянский бренд Ferrari продемонстрировал уникальную версию спорткара Ferrari BR20.

Разработкой транспортного средства занимались специалисты подразделения Ferrari Special Projects, которые выполнили модель в единственном экземпляре. В качестве основы взяли версию Ferrari GTC4Lusso в полноприводном исполнении. Автомобиль буквально «пропитан» духом 60-х годов, о чем свидетельствует внешний вид.

По техническим параметрам точных сведений нет, однако предполагается, что автомобиль имеет 6,3-литровый турбированный агрегат на 681 л.с. мощности с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Разгон от 0 до 100 км в час достигается всего за 3,4 сегодня. Пока в компании умалчивают стоимость модели.



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