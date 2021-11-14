 

Ford представил Mustang Shelby GT500 2022 модельного года

14.11.2021, 8:46, Новости дня
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Официально презентовали перед широкой публикой лимитированную версию спорткара Ford GT500 2022 модельного года.

Данный автомобиль выполнен в качестве напоминания о легендарном транспортном средстве Shelby GT500 1967 года выпуска. Известно, что автомобиль оснастили эксклюзивным логотипом GT500. Пока технические параметры умалчиваются разработчиками, однако есть данные, что новая модель станет существенно мощнее, чем ее предшественник.

Уже с 15 ноября анонсировали прием предварительных заказов на автомобиль .Кроме того, умалчивается и тираж на спорткар Ford GT500 2022 модельного года. Приобрести новую модель станет возможным по цене от 73 тысяч долларов, но пока дата поступления к клиентам не раскрыта.



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