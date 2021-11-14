Россия и ОАЭ обсудили модернизацию «Панцирь-С1»

Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают модернизацию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1», которые ранее были поставлены в эту страну, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК «Панцирь-С1», – цитирует ТАСС Шугаева.

Ранее российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» приняли участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».