 

Россия и ОАЭ обсудили модернизацию «Панцирь-С1»

14.11.2021, 8:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают модернизацию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1», которые ранее были поставлены в эту страну, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК «Панцирь-С1», – цитирует ТАСС Шугаева.

Ранее российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» приняли участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021». 



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