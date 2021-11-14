 

Китай решил отправить тайконавтов на Луну до 2030 года

14.11.2021, 8:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКитай планирует высадить тайконавтов на поверхности Луны ранее 2030 года, рассказал технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь.

«Пока страна ставит перед собой цель: высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года», – цитирует «Интерфакс» Е Пэйцзянь.

Напомним, Китай заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом.

Ранее сообщалось, что находящиеся на орбите члены экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» в ближайшие несколько дней планируют совершить выход в открытый космос.



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