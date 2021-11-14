 

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно

14.11.2021, 8:04, Разное
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Через полтора месяца 2021 год Белого Металлического Быка передает эстафету 2022 году Голубого Водяного Тигра. Многие люди стараются провожать уходящий год и встречать новый не только с правильными угощениями на столе, но и в соответствующих нарядах – считается, что так следующие 12 месяцев пройдут более удачно. Стало известно, какой образ лучше всего подойдет для ночи с 31 декабря на 1 января, чтобы задобрить покровителя грядущего года.

По мнению астрологов, наряд на новогоднюю ночь в этом году стоит выбирать, опираясь на свои внутренние ощущения и формат праздника. Специалисты утверждают, что не стоит надевать свое самое шикарное платье или костюм, если вы решили провести вечер дома – Голубой Водяной Тигр не обидится, если вы будете встречать новый год в любимой пижаме. Для поездки за пределы города в ночь на 1 января лучше выбрать теплую и уютную одежду, которая согреет вас в мороз. А для новогодней вечеринки за пределами дома необходимо тщательно подобрать образ.

Астрологи отмечают, что встречать год Тигра в синтетических нарядах ни в коем случае нельзя. Стоит отдать предпочтение одежде неброских цветов из натуральной ткани. К тому же, в новогоднюю ночь нельзя пытаться подрожать покровителю года, надевая костюм с тигровыми полосками. Иначе вы рискуете стать для него потенциальным конкурентом и лишиться удачи на весь 2022 год.

Образ с золотыми оттенками хорошо подойдет для тех, кто хочет привлечь в жизнь финансы, а карьеристам стоит выбрать наряд черного или синего цвета. Те, кто поставил главной целью на грядущий год найти вторую половинку, необходимо облачиться в бирюзовый или песочный цвет.

Водяной Тигр не обрадуется, если вы решите встретить его год в экстремально коротком платье. Однако он оценит любые эксперименты с асимметрией и необычным кроем: рукава-фонарики, платья-жакеты, летящие ткани и бархат станут хорошим выбором в новогоднюю ночь по мнению специалистов.

Астрологи отмечают, что главное в подборе наряда для встречи года Тигра – не перегрузить образ. Чтобы заручиться расположением большой кошки на следующие 365 дней, будьте аккуратны с массивными украшениями и каблуками, и выберите высокую, но сдержанную прическу.



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