Эксперт о голоде в Северной Корее – если даже Ким Чен Ын признал угрозу, значит, всё серьёзно

На пороге зимы люди в Северной Корее испытывают всё большую нужду, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Если даже сам Ким Чен Ын назвал положение серьёзным, значит, ситуация действительно напряжённая, отмечает эксперт Дженни Таун в интервью изданию. Она видит несколько причин тому, что Северной Корее угрожает голодный кризис: закрытые с начала пандемии границы, приостановленная торговля, стихийные бедствия, а также западные санкции.



Reuters

Предупреждения недвусмысленны: Северной Корее грозит голодный кризис, особенно опасность угрожает пожилым людям и детям, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Даже сам Ким Чен Ын назвал положение в стране серьёзным.

На пороге зимы сельскому хозяйству приходится преодолевать значительные проблемы. Для помощи со сбором урожая привлекаются силы армии, государственное телевидение Северной Кореи советует гражданам есть чёрных лебедей. В нынешних трудностях Ким винит, в первую очередь, ураганы и наводнения.

«Ситуация должна быть действительно напряжённой, если Ким Чен Ын публично это признаёт», — подчёркивает эксперт из Вашингтона Дженни Таун в интервью изданию. По её словам, поступали сообщения о том, что военные выдали свои припасы для пополнения государственной распределительной системы. Не стоит забывать, что границы страны всё ещё закрыты, напоминает Таун.

Строгая изоляция на границах Северной Кореи действует с начала коронавирусного кризиса, поэтому товары извне в страну практически не поступают. По замечанию эксперта, со времён голода в 90-х годах ХХ века люди начали торговать на рынках. В период, предшествовавший пандемии, значительная часть населения приобретала многие продукты питания на рынках, а то, что им выдавало государство, было лишь дополнением. Однако с начала пандемии границы закрыты, поэтому вести торговлю через границу с Китаем стало невозможно.

В итоге Северной Корее не хватает важного импорта продовольствия. Кроме того, теперь нет возможности продавать так же много товаров, как раньше, из-за чего многие граждане лишились дохода. Однако это не единственная проблема: теперь Северной Корее не хватает семян и удобрений, чтобы простимулировать собственные посадки.

Согласно независимым отчётам, производство риса в ближайшие годы продолжит снижаться, потому что Северная Корея будет всё больше подвергаться воздействию наводнений и засух в связи с изменениями климата. По мнению эксперта, многие сельскохозяйственные продукты могли бы помочь сельскому хозяйству противостоять этим стихийным бедствиям. Но в стране сейчас меньше семян, меньше удобрений. При этом ситуация с поставками продолжит ухудшаться, пока границы остаются закрытыми.

Как отмечает Der Spiegel, некоторые материалы или оборудование вдобавок нельзя ввезти в страну из-за санкций, введённых в отношении Северной Кореи из-за её ядерной программы. Многие санкции, введённые против коммерческого сектора, подрывают жизненный фундамент простых людей. Как пояснила Дженни Таун, при вводе штрафных мер против рыболовства или текстильной промышленности сильнее всего страдают сотрудники текстильных фабрик и рыбаки. Правительство всегда может перенаправить ресурсы и обеспечить элитам дальнейший доступ к тому, что им нужно. Последствия санкций всегда сильнее и быстрее всего начинают ощущать на себе простые люди, подчёркивает Таун в интервью Der Spiegel.

В целом эксперт придерживается мнения, что ослабление санкций улучшило бы положение населения Северной Кореи. Однако Совет Безопасности ООН поставил для этого определённые условия. Северная Корея их не выполняет и продолжает развивать свою ядерную и ракетную программу. До сих пор нет политического консенсуса или согласия США на то, чтобы в одностороннем порядке ослабить санкции в целях оказания гуманитарной помощи населению — тем более что в резолюциях уже предусмотрены определённые исключения, касающиеся гуманитарной помощи.

Изначально идея штрафных мер заключалась в том, чтобы оказать давление на элиты, обложив санкциями товары класса люкс, а также товары двойного назначения, напоминает эксперт. Однако, с одной стороны, санкции зачастую не были реализованы должным образом, а с другой стороны, они не смогли удержать Северную Корею от разработки ядерных вооружений.

Нынешняя стратегия, как поясняет Таун, нацелена на то, чтобы отрезать правительству Северной Кореи доступ к твёрдой валюте, чтобы источники финансирования её ядерной программы иссякли. При этом не имеет значения, против кого действуют санкции. По мнению эксперта, мировому сообществу следует вернуться к «целенаправленной санкционной стратегии», чтобы смягчить последствия штрафных мер для населения Северной Кореи, — именно это в прошедшие месяцы предлагали Китай и Россия. Так что это возможно, но потребует изменения стратегии и, вероятно, не изменит позицию Пхеньяна, признаёт Таун.

С начала коронавирусного кризиса страну покинуло много дипломатов и гуманитарных организаций, поэтому в основном следить за ситуацией в Северной Корее можно только извне, отмечает немецкий журнал. В этой связи оценить положение помогают снимки со спутников. С их помощью международные эксперты могут увидеть, как обстоят дела с сельскохозяйственными угодьями страны. Также снимки помогают проанализировать, насколько значительные наводнения происходят на территории Северной Кореи. Однако речь идёт о сельскохозяйственных районах, и возможности съёмок со спутника ограничены, поэтому собрать материал в полном объёме не выходит.

Тем не менее наличествующие кадры показывают, что страна пострадала от тяжёлых наводнений, из-за которых посевные площади сократились. Это, несомненно, будет иметь негативные последствия для урожая, отмечает Дженни Таун.

Насколько известно благодаря снимкам со спутника, во время пандемии в Северной Корее нормально работал только порт Нампхо, но поставки осуществлялись крайне редко. Вокруг портов и аэропортов сооружены карантинные станции, товары должны пройти двухнедельный карантин. «Ковидная паранойя по-прежнему чрезвычайно высока», — утверждает эксперт. Сейчас в страну поступает некоторая помощь, — в первую очередь, это продовольствие из Китая. Но пока эти поставки осуществляются в крайне ограниченных масштабах, и они также подлежат обязательному карантину.

Между тем система здравоохранения Северной Кореи весьма хрупка, уверяет Таун. Правительство, по-видимому, верит, что держит ситуацию под контролем и что коронавирус не распространился по стране. Однако Северная Корея всё ещё уязвима, поэтому её руководство, вероятно, продержит границы закрытыми, пока не убедится, что пандемия закончилась.

Вопрос о том, в самом ли деле в Северной Корее не было случаев заражения коронавирусом, Дженни Таун считает спорным, однако до сих пор в стране не наблюдается признаков эпидемии. Но чем дольше границы остаются закрытыми, тем больше будет ухудшаться гуманитарная ситуация, заключает эксперт из Вашингтона в интервью немецкому журналу Der Spiegel.