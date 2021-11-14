 

В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов

14.11.2021, 7:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ городе Пущино Московской области исчезли шестеро студентов-иностранцев, их ищут правоохранительные органы, сообщили в региональном ГУ МВД.

«10 ноября в дежурную часть отдела полиции «Пущинский» поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления местонахождения пропавших, по факту исчезновения началась проверка. 



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