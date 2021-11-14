В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов

В городе Пущино Московской области исчезли шестеро студентов-иностранцев, их ищут правоохранительные органы, сообщили в региональном ГУ МВД.

«10 ноября в дежурную часть отдела полиции «Пущинский» поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления местонахождения пропавших, по факту исчезновения началась проверка.