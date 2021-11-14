На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС

Лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку, остальные либо не работают из-за нехватки угля, либо находятся на разных стадиях ремонта, информирует «Укрэнерго».

По данным на субботу, 60% мощностей государственных ТЭС компании «Центрэнерго» не работали из-за нехватки угля. Из-за его отсутствия отключены рекордные 14 энергоблоков, еще шесть находятся в состоянии ремонта, нагрузку несут три блока – это 10% мощности государственных ТЭС. На каждой из трех ТЭС работает по энергоблоку.

Отмечается, что на частных ТЭС нехватка угля привела к отключению только четырех энергоблоков, половина из них – на Луганской ТЭС, «переведенной на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России», передает УНИАН, поясняя, что «единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит» через Россию.

На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в том числе, для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также с нехваткой угля, передает РИА «Новости».

Напомним, на Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Украинские СМИ писали, что РФ и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны».