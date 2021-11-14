CBS News – «такси-танк» — англичанин на своём БТР подрабатывает на свадьбах и даже похоронах

В английском Норидже местный житель приобрёл бронетранспортёр, который в результате стал для мужчины источником дополнительного заработка, передаёт CBS News. Как отмечается в материале, приблизительно за тысячу долларов англичанин на своём «такси-танке» подрабатывает шофёром на свадьбах и даже на похоронах.

Возможно, едет он не особо плавно, однако такси-танк, несомненно, выглядит круто. Так думает Мерлин Бэчелор, когда он с грохотом едет по улицам английского города Норидж.

МЭРЛИН БЭЧЕЛОР, владелец такси-танка: Это чистое развлечение. Когда едешь по улице, многие улыбаются, смеются, показывают на тебя пальцем.

Давайте кое-что проясним. На самом деле это не танк.

МЭРЛИН БЭЧЕЛОР: С технической точки зрения, нет. Это бронетранспортёр.

Однако такси-танк лучше звучит, и выглядят они похоже.

ЙЕН ЛИ, корреспондент CBS News: Как вы его купили?

МЭРЛИН БЭЧЕЛОР: Я купил его в интернете. Люди сейчас всё так покупают.

На покупку и ремонт Мерлин потратил около 35 тысяч долларов. После этого начали появляться желающие прокатиться.

МЭРЛИН БЭЧЕЛОР: Началось всё с соседей, потом были друзья, затем друзья друзей, а потом ко мне обращались люди, которых я даже не знал, и спрашивали, не могу ли я их покатать. В основном узнавали насчёт выпускных.

Всё это вылилось для Мерлина в новую подработку. Приблизительно за тысячу долларов он работает шофёром не только на свадьбах, но даже и на похоронах.

ДЕВУШКА: Честно говоря, это как будто ещё одна женщина.

Для Сэма и Тристен не было никаких сомнений, как они поедут на важнейший для них день.

ДЕВУШКА: Когда твой сосед покупает танк и ты проводишь огромное количество времени с этим танком, то неизбежно, что на свою свадьбу вы поедете на танке.

И когда эта «малышка» останавливается у церкви, люди непременно начинают говорить об этой «ещё одной женщине».

ЖЕНЩИНА: Я бы хотела танк. Было очень здорово. Великолепно.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: (Смеётся.) Просто потрясающе.

По словам Мерлина, это лучше обычной езды на автомобиле.

МЭРЛИН БЭЧЕЛОР: Другая моя машина — заурядная Honda Civic.

Зато у Civic лучше обстоят дела с расходом топлива.

Йен Ли, CBS News, Норидж, Англия.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.