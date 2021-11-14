 

Гол Мичкова не помог РФ победить Швецию

14.11.2021, 6:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинХоккейная российская сборная уступила в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла шведской команде в Хельсинки, встреча завершилась со счетом 4:2.

У россиян забили шайбы Матвей Мичков (22-я минута) и Артем Галимов (26). У шведской команды отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клинберг (24, 47) и Антон Ландер (35), передает РИА «Новости».

Напомним, 16-летний Матвей Мичков в ходе матча стал самым молодым автором гола в истории сборных РФ и СССР. Он побил рекорд Александра Овечкина, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

Российский комментатор поразился игре Мичкова.

«Что он делает? Это просто чудо чудное! Наглость какая! В 16 лет забрасывать такие шайбы на уровне сборной», – цитирует комментатора матча «Царьград».

Он добавил, что Мичков повторил гол финского хоккеиста Микаэля Гранлунда, который в 2011 году забросил шайбу в ворота российской сборной в полуфинале чемпионата мира.



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