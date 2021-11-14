Руссо обвинил Пригожина в заговоре

Эстрадный исполнитель Авраам Руссо назвал себя жертвой заговора бизнесмена Тельмана Исмаилова и продюсера Иосифа Пригожина.

Руссо рассказал, как «на пике популярности» у него «вдруг начали возникать конфликты с разных сторон». «Я не понимал, почему их так много. Что я делаю не так? Ведь я – мирный артист, муравья не обижу», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Как сообщил артист, он «понял, что все началось с приходом» в его «жизнь и работу Пригожина», который «увидел, что сможет зарабатывать». Руссо не исключил, что у продюсера «были добрые намерения – делать кучу концертов, но в итоге закончилось тем, что он объединился» с Исмаиловым.

По мнению артиста, «это был заговор». Руссо заявил: «Они оба были сильными: один – миллиардер с огромными связями до сих пор, другой – акула шоу-бизнеса, знающий всех продюсеров, который мог воевать со мной на территории шоу-бизнеса». Руссо сказал, что «с двух сторон получил такую атаку».

«Поэтому в 2004 году, когда меня избивали в гостинице «Прага», это было «воспитанием», как они понимали. Чтобы я стал их рабом. Эти люди мыслят иначе. Врагу не пожелаю с ними связаться», – сказал он.

Руссо рассказал, что в 2006 году «ушел от Пригожина», которому «было это вдвойне неприятно». По словам Руссо, Пригожин назвал его «ходячим мешком денег», а «потом наговорил кучу неправды» о том, что Руссо в качестве компенсации за избиение принял огромную сумму денег в валюте, потому и не сообщил в полицию.

«Это ложь! Пригожин тогда сказал «Я порву последнюю рубашку, но дойдут до конца». В российском шоу-бизнесе не должно быть криминала, но, к сожалению, он остается. А должен быть за решеткой», – сказал Руссо.

В январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

Также Исмаилов, по версии российского следствия, является организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября 2021 года, но был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.