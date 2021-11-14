 

Стали известны подробности поножовщины возле хинкальной в Москве

14.11.2021, 5:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОколо хинкальной в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения, материалы проверки переданы в СК, сообщили в прокуратуре столицы.

«По предварительной информации, в ночь на 13 ноября около кафе в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения. Мужчинам 1980, 1996 и 1997 г.р. потребовалась медицинская помощь, здоровью одному из них причинен тяжкий вред. Со слов пострадавших ножевые ранения им причинил 36-летний мужчина, который установлен полицейскими», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По решению Тверского межрайонного прокурора материал процессуальной проверки по факту инцидента у кафе на ул. Неглинной передан в территориальный отдел столичного управления СК.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что в результате драки в хинкальной на Неглинной улице в Москве два человека оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция.



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