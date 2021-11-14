 

Устроившие засаду боевики ИГ убили 13 сирийских солдат и ополченцев

14.11.2021, 5:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ провинции Дейр-эз-Зор сирийские правительственные силы попали в засаду, погибли 13 военнослужащих и ополченцев, сообщили СМИ.

Еще пять человек получили ранения. Засаду в районе Мисраб устроили боевики террористической организации «Исламское государство». В ходе боестолкновения правительственные силы отбросили террористов вглубь пустыни. В бою принимали участие бойцы сирийской армии и «Силы национальной обороны», передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джедид».

Кроме того, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб в Сирии, двое сирийских военных погибли, один получил ранение, передает РИА «Новости».

Неделю назад сирийский военнослужащий получил ранение во время снайперского обстрела со стороны боевиков в Идлибе. 



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