 

Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»

14.11.2021, 5:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтраны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как сообщила министр, «если позволить РФ усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности» , передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.



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