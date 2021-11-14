Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»

Страны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как сообщила министр, «если позволить РФ усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности» , передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.