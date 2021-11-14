Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода

В условиях распространения дельта-штамма коронавируса ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург подчеркнул, что необходимость ревакцинироваться «очень критична», а в методических рекомендациях Минздрава «сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться», передает РИА «Новости».

Он заявил, что «полностью это поддерживает». Гинцбург сказал, что ревакцинироваться «Спутником Лайт», по его мнению, в «ситуации появления нового штамма» необходимо «действительно раз в шесть месяцев». «А будет какой-то другой штамм – тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», – сообщил он, отметив, что через полгода уровень антител понижается, если мы постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, поэтому надо перепрививаться.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что задержка с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к опозданию с ревакцинацией, тогда многие усилия пойдут насмарку.