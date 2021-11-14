 

Глава правящей партии Грузии осудил иностранную поддержку Саакашвили

14.11.2021, 4:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНекоторые иностранные политики продолжают лоббировать интересы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что в Грузии «часто слышали искреннюю критику и замечания со стороны друзей», такая «критика крайне ценна» для страны. При этом «настоящие друзья Грузии», по словам Кобахидзе, «на основании предоставленной» Тбилиси «информации часто меняли свою изначальную позицию, что подтверждает их искренность». Однако, как сообщил Кобахидзе, «малая группа иностранных политиков упрямо не меняет позицию и продолжает лоббирование «Национального движения» без аргументации, прямолинейно», передает ТАСС.

«Когда осужденный человек незаконно пересекает границу Грузии, следует его сразу же арестовать, или нет? Ответ на тот вопрос простой: если Грузия — государство и верховенство закона для нее ценно, то да», – сказал он.

Напомним, депутату Европарламента от Польши Анне Фотыге в субботу не разрешили встретиться с находящимся в Глданской тюремной больнице в Тбилиси гражданином Украины, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, осужденным на три и шесть лет лишения свободы. Власти Грузии предложил европейским депутатам «не учить разуму» Тбилиси из-за Саакашвили.



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