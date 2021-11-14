 

Мнение: Пункт назначения

14.11.2021, 4:18, Разное
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Из твиттера https://twitter.com/Xinhua_88 сотрудницы Китайского Института Современных Международных Отношений.
Пункт назначения для президента сепаратистов Тайваня.

И еще вот такой ролик https://twitter.com/xuedingding01/status/1447061360274128897, где вертолет с президентом Тайваня поражает ракета воздух-воздух. Так что вариант с судом и тюрьмой не единственный.
Нельзя не отметить, что общественное мнение последовательно и системно готовят к тому, что при определенных обстоятельствах силовой вариант будет единственно правильным способом защитить территориальную целостность Китая и покарать американских марионеток подрывающих политику единого Китая.

Источник: Colonel Cassad



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