Мнение: Пункт назначения

Из твиттера https://twitter.com/Xinhua_88 сотрудницы Китайского Института Современных Международных Отношений.

Пункт назначения для президента сепаратистов Тайваня.

И еще вот такой ролик https://twitter.com/xuedingding01/status/1447061360274128897, где вертолет с президентом Тайваня поражает ракета воздух-воздух. Так что вариант с судом и тюрьмой не единственный.

Нельзя не отметить, что общественное мнение последовательно и системно готовят к тому, что при определенных обстоятельствах силовой вариант будет единственно правильным способом защитить территориальную целостность Китая и покарать американских марионеток подрывающих политику единого Китая.

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