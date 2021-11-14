Зимой платьям многие уделяют меньше внимания, но зря: тенденции и трендовые модели, которые помогут остаться стильной в мороз

Зима – подходящее время, чтобы экспериментировать с гардеробом и добавлять в него трендовые вещи. Брюки, свитера и костюмы давно являются неотьемлемой частью зимних образов, а вот платьям внимания уделяется намного меньше. Но не стоит отказываться от них в холодный сезон.

Когда хочется создать женственный образ, речь обязательно заходит о платьях. Это как раз тот элемент гардероба, который всегда будет пользоваться популярностью. Модные платья, адаптированные к стилю и образу жизни, станут настоящей изюминкой в ​​холодное время года.

Трендовые модели осенне-зимнего сезона 2021-2022 не только подчеркнут стиль, но и сделают образ более утонченным. В моде практичные вещи, подходящие для любого случая.

Трикотажные модели

Трикотажные платья, как и костюмы, являются главными хитами этого сезона. Этот тренд постепенно возвращается, и если в шкафу завалялось платье в рубчик, следует непременно включить его в образ.

Это теплый, удобный и стильный вариант для зимы. Платья могут быть любой длины, начиная от коротких и заканчивая длинными. Особенно актуальны облегающие модели, которые даже немного затмили оверсайз. Здесь есть возможность разгуляться, поэтому стоит эксплуатировать тренд по полной.

Кожаные платья

Это абсолютный хит наступившего осенне-зимнего сезона. Кожаные платья не выходят из моды, меняются только фасоны, фактуры и цвета.

Итак, на что нужно обратить внимание:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Пробовать разные цвета. Если классический черный надоел, выбрать красный или зеленый. Играть с фактурами. Не обязательно останавливаться на классике – есть большое количество принтованных изделий из кожи. Различные варианты вырезов и игра с длиной платья помогут сделать образ более эффектным.

Обыграть кожаное платье в обычной жизни можно по-разному и даже зимой выглядеть очень стильно.

Твидовые модели

Твид – идеальный выбор для платья на осень-зиму 2021-2022. Ткань хорошо держит форму и может стать ключевым элементом в образе.

При выборе твидового платья следует разбавить образ свежими элементами, иначе лук будет выглядеть немного старомодным.

Легкие платья

Может показаться, что это не вариант для холодов, но это не так. Пора избавляться от стереотипов, ведь легкие модели из фатина или сетки очень гармонично вписываются в осенне-зимний гардероб. К тому же не за горами новогодние торжества, и такое платье поможет создать неповторимый и незабываемый образ.

Плиссе

Плиссировку нередко относят к сугубо летним трендам. Но модные показы говорят об обратном. Уже не один год в осенне-зимних коллекциях можно видеть платья с плиссировкой.

Такая модель будет всегда уместна, если выбрать подходящий цвет и ткань хорошего качества. Отличным вариантом станет глубокий насыщенный цвет и плотный материал.

В спортивном стиле

Платья в спортивном стиле – подходящая одежда для холодного сезона. Когда, если не поздней осенью и зимой, их носить и экспериментировать с образами? С каждым сезоном дизайнеры создают все новые и новые варианты спортивных платьев.

Их можно носить с каблуками, сделав таким образом вечерний образ слегка хулиганским. Если не отходить от тематики спорта, то идеально подойдут удобные лаконичные кроссовки.