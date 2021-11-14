 

Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит

14.11.2021, 3:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Кейптауне умер южноафриканский автор исторических и приключенческих романов Уилбур Смит, сообщают информационные агентства.

Писатель «неожиданно скончался сегодня днем в своем доме в Кейптауне» на 89-м году жизни, сообщается на его сайте.

Смит родился в 1933 году в Северной Родезии (ныне Замбия) в семье выходцев из Англии. Он известен такими книгами, как «Когда пируют львы», «Раскаты грома», «Божество реки» и другие, передает РИА «Новости».



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