 

Мнение: “Это была государственная измена”.

14.11.2021, 3:24, Разное
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Иранская пресса публикует https://ar.farsnews.ir/allnews/news/14000822000418 подробности произошедшей катастрофы под Ходейдой в результате которой войска саудовской коалиции бросили все завоевания 2018-го года и бежали на юг. Как оказалось, произошедшее является результатом сепаратных договоренностей эмиратчиков с ООН.

1. Отвод войск произошел без всякого согласования с хадистами, которых просто поставили перед фактом. По заявлению спикеров хадистов сидящих в Саудовской Аравии, то, что происходит под Ходейдой, происходит без какой-либо координации с хадистами и без их ведома.
2. В четверг 11 ноября с фронта потянулись на юг 4 бригады – 1-я, 5-я и 6-я "Гиганты" + 21-я пехотная бригада. Основные силы бросили фронт и укатили на юг к Мокхе, в 163 километрах к югу. Уже 12-го ноября пал Тухейт, откуда за несколько часов до этого свалили "Гиганты".
3. Основная часть бежавших сил не подчинялась напрямую правительству Хади, а замыкалась на Тарека Салеха (сына убитого экс-президента Йемена) и эмиратчиков. По заявлению офицеров бригады "Гигантов", они получили прямой приказ от объединенной оперативной комнаты, которой заправляют офицеры ОАЭ.
4. Выводу войск предшествовали сепаратные переговоры в Мокхе, где спецпосланник ООН Ханс Грудберг встретился с Тареком Салехом, где обсуждался вопрос создания "зоны безопасности" и фактической сдачи хуситам многих ключевых пунктов, включая kilo 16 (де-факто это разблокировало трассу Сана-Ходейда). Соглашение предусматривало полный вывод армии и других силовых структур из прибрежных районов и пригородов Ходейды. Все это должно было послужить "созданию зеленой зоны".
5. Так как некоторые части отказывались отступать, им напрямую угрожали авиаударами ВВС ОАЭ, если они не подчинятся приказам и не начнут отступление к Мокхе.
6. Но уже в процессе отступление пришел прямо противоположный приказ вернуться на позиции у kilo 16, которые уже заняли хуситы. Естественно, что это сделать не получилось и отступление продолжилось. Дававший интервью солдат "Гигантов" назвал произошедшее "Государственной Изменой".
Фактически, ОАЭ ради реализации своих целей, сдали подконтрольную правительству Хади территорию хуситам. В очередной раз проявилась плохо скрываемые противоречия между ОАЭ и Саудовской Аравией, что еще сильнее подрывает саудовскую коалицию.

PS. Сегодня наступление хуситов на юг продолжилось и они заняли еще несколько городов и поселков к югу от Ходейды без какого-то серьезного сопротивление. Командование хуситов призывает наемников на службе эмиратчиков и саудитов бросать оружие или переходить на сторону хуситов, так как с точки зрения "Ансар Аллах" исход войны является очевидным и интервенты будут вынуждены бежать из Йемена после того, как будет взят Мариб. Катастрофу под Ходейдой рассматривают как трейлер предстоящего драпа из Йемена.

Источник: Colonel Cassad



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