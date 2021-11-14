Мнение: О “рыбаке” и “рыбке”

Посмотрела я первую серию сериала "Сказки Пушкина для взрослых".

Не смогла пройти мимо вот такой аннотации:

«Рыбак предстанет провинциальным вором, который ловит своих жертв в дейтинг-приложении, а Рыбка — кинозвезда и продюсер — окажется очередной жертвой Рыбака. Однако герой вместо того, чтобы обокрасть Рыбку, станет постоянным гостем в ее доме в обмен на исполнение желаний своей недовольной Старухи».

Если бы не ссылка на Пушкина, история была бы ностальгией по "Маленькой Вере" и бездарной попыткой ее продолжения.

Если ваше детство или юность прошли в 80-ых, вы наверняка помните этот фильм В. Пичула, ставший культовым благодаря смелым эротическим сценам и дерзкому образу старшеклассницы (Наталья Негода), вступившей в запретную связь с обаятельным студентом (Андрей Соколов).

Для начала перестройки это был настоящий секс-прорыв. Этот фильм и сейчас невредно посмотреть, он достаточно интересный.

Вот Вера:

В новом сериале Маленькая Вера стала старше, обрюзгла, но прическу и имидж не поменяла, так и осталась в 80-ых:

Характер у нее испортился, от сексапила ничего не осталось, мужу ее до обаятельного Соколова – как до неба.

Но история про жизнь этой быдловатой пары, наверное, могла бы быть кому-то интересной, если бы не нюанс.

Нюанс – заявление об экранизации Пушкина и ссылка на его Золотую Рыбку.

Сценарист в аннотации обещал, что "Пушкин перевернется в гробу от удовольствия".

Этот жанр "искусства", актуальный последнее время, называется "кощунство".

К нему же относится, например, порнографическая фотосессия на фоне собора Василия Блаженного.

Кощунство бывает сознательным, когда хочется оскорбить чью-то святыню из-за отвращения к святыням в принципе.

А бывает неосознанное кощунство, происходящее от глупости и пошлости.

Например, человек любит секс больше всего на свете, поэтому он считает, что его голая задница крупным планом не может оскорбить никакую святыню, а может только украсить ее.

Вот автор нового сериала относится ко второму сорту людей.

Поэтому ему не понять, почему свою эротическую графоманию нельзя поставить на одну полку с томиком Пушкина, а потом перемешать и сделать из этого "кино".

Золотая Рыбка в этом "кино" – хоть и могущественная женщина, “продюсер года”, но по сути – стареющая нимфоманка, готовая унижаться за порцию секса.

Нимфоманку играет Ингеборга Дапкунайте.

Весь фильм она только и делает, что пробивает дно.

Ее зовут Рыбка, но рыбы так глубоко не живут, на такой глубине нет даже водорослей.

Драматургию слива "Рыбки" можно представить как крутую лестницу вниз, где каждый новый слив больше предыдущего.

Это плинтус за плинтусом, каждый новый ниже предыдущего.

Перечислю некоторую часть.

1. Приехав на кинофестиваль, “Золотая Рыбка” ищет секс с незнакомцами в приложении.

Будь она молода, была бы просто дура, но так как возраст актрисы приближается к пенсии, такая неразборчивость и голод – болезнь, сексуальная аддикция.

2. Утром она предлагает денег ГГ, видя, что он прячет глаза, а когда он отказывается, навязывает ему свою визитку.

Она даже не пытается сделать вид, что их секс – по взаимному желанию. Она прямо называет себя старой и страшной, именно такими словами.

3. Она фотографирует задницу ГГ в самом безобразном ракурсе и высылает мужу, наслаждаясь тем, как того бомбит.

Так мы видим, что от мужа ей тоже достается унижений и она рада мстить за его нелюбовь.

4. При каждой новой встрече с ГГ она знает, что он пришел за очередной порцией благ для своей жены, ее мятый подбородок обиженно поджат, взгляд униженный, но она не может оказаться себе в желании отведать еще немножко его брутальных ласк.

Когда ГГ спит она читает его переписки с женой, где ее называют уродливой старухой. Ее подбородок поджимается еще больше, но она готова это терпеть.

5. "Рыбка" настолько уверена в своей женской никчемности и одновременно настолько зависима от ГГ, что когда после оскорблений женой он приходит к ней жить со своей спортивной сумкой, не верит счастью своему.

Дальше она сливает ему свою дочь, окружает его семейным уютом и судорожно ревнует его к жене.

6. Но собственные унижения "Рыбки" – ничто по сравнению с тем, под кем она оказалась.

ГГ, перед которым она унижается, не имеет ни одного достоинства, кроме подкаченного тела.

Он глуп, никчемен, в нем нет обаяния, а главное он многократно унижен и обруган своей женой. Ту настолько воротит от него, что она не дает даже дотронуться до себя, крича, что он воняет.

Когда “Рыбка” унижается перед таким мужчиной – это не просто нимфомания, это клиническая форма мазохизма на почве нимфомании.

7. Женщина, перед которой унижается ГГ, перед которым унижается "Рыбка" – это еще одно дно, которое ей удается пробить.

Она некрасива, груба, вульгарна, тупа, ленива и т.д.

Почему ГГ терпит унижения от такой бабы? Потому что “лошара”, как называет его жена.

А кто тогда "Рыбка" и где она?

8. Жена ГГ упоминает, что "Рыбка" и с ней занималась сексом.

Наверное, такая "Рыбка" могла бы заниматься сексом даже с "клеенчатым передником, висящим на веревке", если вы помните этот интересный образ из "Половой психопатии" Крафт-Эбинга.

9. "Рыбка" говорит ГГ, что могла бы сделать его жену министром культуры или даже президентом, но "при всех своих мужских достоинствах ты за всю свою половую жизнь столько не натрахаешь".

Представляете себе величину ее доильного аппарата и степень ее нимфомании? Она готова взять у него столько секса, сколько он не в силах дать за всю свою жизнь. И рота солдат не сможет.

…

Так вот, друзья.

Разделить мою скорбь не предлагаю.

Предлагаю ответить на вопрос. Если абстрагироваться от Пушкина, от Золотой рыбки, которая сама превратилась в жадную и похотливую старуху, от кощунства, от пошлости и глупости, и рассматривать это как историю о сексуальной аддикции, скажите. Чего не хватает такому сценарию для реалистичности?

Не хватает многого, но перечислите конкретно.