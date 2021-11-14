В Госдуме сочли статью WSJ о компромате частью внутренней борьбы в США

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление обозревателя Wall Street Journal о том, что у Москвы есть «опасный компромат» на власти США.

Как сообщил Чепа, он «не знает, какой есть компромат на американцев». По его словам, в РФ «не строят на этом отношения» с США, российская сторона «не вмешивается во внутренние дела Америки, никогда не пыталась вмешиваться», передает РИА «Новости».

Чепа счел заявления в WSJ недальновидными, заявив, что это «крайне опасные и зыбкие позиции». Он полагает, что подобные заявления – «есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное». «И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны», – сообщил депутат.

Напомним, обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший утверждает, что у российской стороны якобы есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении.