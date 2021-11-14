 

Польский военный погиб на границе с Беларусью

14.11.2021, 2:38, Разное
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…в результате несчастного случая.

На польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в ходе которого погиб польский военный. Об этом сообщает командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

По предварительным данным, военный погиб в результате выстрела из служебного оружия. Третьи лица непричастны к произошедшему, отметили в командовании.

Погибший солдат служил в резерве. «Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами. Семья военного была уведомлена и с ней работал психолог», — говорится в заявлении.

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Ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась после того, как 8 ноября тысячи беженцев из Ирака и Сирии, приехавшие в первую страну, двинулись в сторону второй в сопровождении вооруженных силовиков в камуфляже. Некоторые пытались прорваться в Польшу через проволочные заграждения, пограничники и спецназовцы применили слезоточивый газ. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».

Источник: Новая газета



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