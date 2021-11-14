Мнение: Алаверды
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Есть у меня старая френдесса из города Бишкека. Абсолютно русскоязычная девушка по имени Катя, в свое время мы с ней сошлись на любви к группе «Ночные снайперы». Долгое время общались мы в Сетях душа в душу, и лишь с 2014-го началось у нас с ней (как оно и со многими другими случалось) охлаждение: девушка безоговорочно встала на сторону свободолюбивой Украины и против «российской агрессии», а я, как вы знаете, проявил в этих делах преступную мягкотелость и даже имел наглость осуждать Украину по «языковому вопросу».
Ну ладно. И как-то вышел у нас спор по поводу украинского «языкового закона»: Катя в очередной раз принялась мне рьяно доказывать, что украинцы молодцы и абсолютно правы, потому что, дескать, «любой человек обязан знать язык той страны, в которой он живет», и зачем вообще на Украине русский, когда там есть украинский, и т.п. Тут уже я не выдержал и задал личный вопрос: «Ну хорошо, – говорю, – Катя, а вы-то насколько хорошо знаете киргизский?»
– А я его вообще не знаю, – отвечает мне она, не моргнув глазом.
Я даже опешил.
– Как, – говорю, – не знаете?! Вы же всю жизнь живете в Бишкеке!
– Ну да, – отвечает она. – Но киргизский не знаю, потому что – зачем мне он? Я пока вполне без него обхожусь.
– Это как же? – продолжал не понимать я. – Значит, вам можно жить в Киргизии и не знать киргизский, а таким же как вы русскоязычным с Украины – нельзя?!
– А у нас просто такого еще указания не было, что надо учить киргизский, – ответила она. – В Украине же приняли такой закон? А у нас нет.
– То есть, если будет указание, вы киргизский выучите? – уточнил я.
– Конечно, – был мне железный ответ. – Я же не ватница какая.
– Но пока, за последние 40 лет вашей жизни, таких указаний не поступало?
– Не поступало! – отрезала Катя. И, наверно, в очередной раз мысленно заклеймила меня ватником и душителем украинской свободы.
К чему, спросите вы, я все это рассказываю? А это был ТОСТ.
Так выпьем же, друзья, за вековую мудрость киргизского народа! Который может дать УКАЗАНИЯ, но… не хочет (2017)
4 года назад написал – а как будто сегодня. Все-таки любая коллективная истерия базируется прежде всего и перво-наперво на двоемыслии.
Источник: Размышления вольного социолога
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