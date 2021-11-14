Мнение: Шифр Сталина

Шифр Сталина

Любой исторический источник должен быть подвергнут критике — это азы исторической науки. И иногда анализ невзрачного, на первый взгляд, мало информативного или вообще не ясно к чему возникшего обрывка позволяет его «разговорить». И тогда перед нами уже не пожелтевший клочок с выцветшими карандашными заметками, а целая история…

В сталинском фонде РГАСПИ имеется документ «Справка заведующего транспортным отделом Чокпрода. 10 июля 1918 года» (Ф. 558. Оп. 1. Д. 3876. Л. 1).

Сама по себе она может быть интересна только тем, для кого важно, с какими баржами и какие продукты (жмых, семя подсолнечника, семя льняное, фрукты сушёные и т.д.) были направлены в Центр. Зато на обороте справки имеется карандашная запись, сделанная рукой И.В. Сталина. В первых трёх строчках при сильном желании угадывается начало известного пушкинского стихотворения: «Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя…» и т.д.

В прилагаемой архивной карточке имеется красноречивая помета «запись стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер» (шифр) и цифровые подсчёты Сталина И.В.». Что это за шифр и какое он имеет отношение к Сталину, мы уже рассказывали ранее (https://prometej.info/publikuem-tovarisha-stalina-zametka-36/?fbclid=IwAR3pC4aW07zu9ibaCXEwKCXuhlawjGmKi9oJSNSarNsCY-O6mNxnFPIauJg ). Здесь нам интересны именно «цифровые подсчёты».

Напомним, что для использования стихотворного (или любого другого текста) в качестве шифртаблицы, нужно занумеровать строки и буквы в строках, и отдельную буквк шифруемого сообщения заменять парой соответствующей парой чисел. Например, первая же буква первой строки — «б» — может быть заменена на комбинацию «0101», «у» — на комбинацию «0102». Так слово «история» с помощью такой таблицы может быть зашифровано так: «0205 0206 0501 0108 0115 0205 0217».

Анализируя «цифровые расчёты», а именно строку «0304 0101 0204 0116 0204 0304», легко угадываем в ней слово «Аврора» (правда, с орфографической ошибкой – «аброра»). Далее, рядом имеется запись «0304» и «¾». Чтобы понять их взаимосвязь, надо вспомнить, что при использовании подобной системы шифрования в революционном подполье шифробозначения традиционно выписывали в виде дроби: в числителе — номер строки, в знаменателе — номер столбца. То есть этот фрагмент поясняет (кому?), что записывать надо именно в строку (с передачей дробей по телеграфу могут возникнуть трудности ).

Итак, перед нами инструкция по шифрованию, сделанная самим Сталиным. И, судя по отсутствию каких бы то ни было пояснений, это иллюстрация, сопровождавшаяся устными пояснениями. К этому выводу мы уже приходили. Осталось понять, когда это было сделано, для кого и, самое главное, как этот листок оказался в сталинских бумагах.

На сегодняшний день нам известно пять сталинских телеграмм, зашифрованных «Зимним вечером».

Все они направлены в Царицын между 19 сентября и 6 октября 1918 года во время его поездки в Москву для участия в первых заседаниях учреждённого в те дни Реввоенсовета Республики (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 392. Л. 1–1об; Ф. 71. Оп. 10. Д. 293. Л. 168–169; Ф. 558. Оп. 1. Д. 400. Л. 1; Д. 401. Л. 1; Д. 428. Л. 1–3). Все телеграммы адресованы коллегам Сталина по военному совету Северокавказского военного округа Ворошилову и Минину. Оба эти деятеля — революционные деятели с солидным дооктябрьским стажем. Учитывая возможность того, что по тем или иным причинам кто-то из них может отсутствовать в момент приёма сообщения, можно с уверенностью сделать вывод о том, что инструктировал Сталин их обоих.

День отъезда Сталина в Москву — 12 сентября 1918 года.

Очевидно, обсуждение способа связи происходило накануне. И было сделано на обороте первого же попавшегося листка. При этом, Сталин этот листок товарищам не отдал, а вернул туда, откуда он был взят. Во-первых, он был им ни к чему: в том и соль шифрования по стихотворению, что шифра с собой носить не надо, его всегда можно выписать по памяти. А во-вторых, листок мог попасться кому-то на глаза, а Сталин, очевидно, стремился максимально сузить круг посвящённых. Напомним, что за несколько недель до этих событий в Царицыне был раскрыт обширный белогвардейский заговор, в который были, в том числе, вовлечены сотрудники штаба.

Для шифрпереписки тогда использовали, конечно, не стихи. Но при этом случались досадные сбои, как, например, с телеграммой из Царицына о критическом положении в городе, которая была зашифрована столь небрежно, что в Центре её не сразу смогли разобрать (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 173. Л. 1.). Или это был вовсе не сбой?.. Использование членами Военного совета «архаичного» шифра подполья для сугубо личной переписки говорит о степени доверия (вернее, недоверия) к окружавшим их «специалистам».

https://www.facebook.com/100906609050150/posts/118384790635665/ – цинк

—