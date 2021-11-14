Родившую в подъезде мать задержали с младенцем в пакете в Калининграде

В Калининграде местная жительница родила ребенка в подъезде, она вынесла новорожденного на улицу в пакете, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел в доме по Киевской улице, 33-летняя женщина родила ребенка на лестничной площадке, убрала его в полиэтиленовый пакет и вышла из подъезда, сообщается на сайте ведомства.

Местные жители заметили ее и вызвали правоохранительные органы. «Благодаря бдительности жителей дома мальчику своевременно оказана необходимая медицинская помощь, он находится в лечебном учреждении. Мать ребенка также госпитализирована в больницу», – указали в СК.

Отмечается, что роженица была в состоянии алкогольного опьянения. Следователи организовали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале сентября в мусоропроводе в Москве нашли новорожденного ребенка, он смог выжить.