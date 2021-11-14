Многоразовый корабль для суборбитального туризма разработан в России

РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом, следует из патента.

Патент распространил Федеральный институт промышленной собственности. В документе сообщается, что «группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой».

Указывается, что в полете экипаж «физически почувствует особенности космического пространства». Экипаж будет «находиться вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах», передает ТАСС.

Максимальная скорость при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с, в связи с чем «тепловые нагрузки будут незначительными». В невесомости корабль будет оставаться около трех минут, туристы смогут находиться в это время и за его пределами, использовав крепления с помощью фала. Спортсмен «в скафандре с парашютом» сможет осуществлять прыжки с высоты почти в 100 км, «воспользовавшись катапультным креслом или просто оттолкнувшись от корабля ногами».

Предполагается, члены экипажа в скафандрах займут места в катапультных креслах. Маршевый двигатель поднимет корабль до 40–50 км, после чего начнется баллистический полет до высоты 100 км. Корабль выпустит щитки, с помощью которых будет осуществляться аэродинамическое управление, начнет торможение и спуск. Снова включится маршевый двигатель, перед приземлением скорость будет почти нулевой.

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