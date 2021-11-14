 

Многоразовый корабль для суборбитального туризма разработан в России

14.11.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРКК «Энергия» (входит в Роскосмос) запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом, следует из патента.

Патент распространил Федеральный институт промышленной собственности. В документе сообщается, что «группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой». 

Указывается, что в полете экипаж «физически почувствует особенности космического пространства». Экипаж будет «находиться вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах», передает ТАСС.

Максимальная скорость при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с, в связи с чем «тепловые нагрузки будут незначительными». В невесомости корабль будет оставаться около трех минут, туристы смогут находиться в это время и за его пределами, использовав крепления с помощью фала. Спортсмен «в скафандре с парашютом» сможет осуществлять прыжки с высоты почти в 100 км, «воспользовавшись катапультным креслом или просто оттолкнувшись от корабля ногами».

Предполагается, члены экипажа в скафандрах займут места в катапультных креслах. Маршевый двигатель поднимет корабль до 40–50 км, после чего начнется баллистический полет до высоты 100 км. Корабль выпустит щитки, с помощью которых будет осуществляться аэродинамическое управление, начнет торможение и спуск. Снова включится маршевый двигатель, перед приземлением скорость будет почти нулевой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие новые разработки могут вернуть РФ лидерство в космосе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Постановление о просветительской деятельности предложили доработать

03.10 / Военные расходы поднимутся на второе место в бюджете РФ

04.10 / В Нагорном Карабахе уверены, что его независимость принесет мир

30.09 / В гордуме Екатеринбурга объяснили назначение 73-летнего депутата на работу с молодежью

02.10 / Компания Nreal выпускает новые очки с дополненной реальностью

17.11 / Путин дал поручение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

29.03 / Космический корабль «Прогресс МС-14» установит рекорд по длительности пребывания на орбите

19.07 / “Это просто мисс Крыжополь”. Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше

01.07 / Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала свою версию событий

01.11 / Россия передала партнерам предложения по встрече в нормандском формате – МИД РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика