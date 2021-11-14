Врач заявил о неспособности Саакашвили встать с постели

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14.11.2021, 1:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Грузии Михаила Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку, не может встать с постели, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Кипшидзе сказал, что «сегодня первый день», когда Саакашвили «не смог встать с постели, у него очень сильная слабость и он лежит». Кипшидзе «посетил его в камере, потому что он не мог спуститься в комнату встреч», Саакашвили также «трудно говорить», передает РИА «Новости».

Врач и защита требуют перевести Саакашвили в гражданскую клинику. Грузинские оппозиционные телекомпании заявили, что в тюрьму, где находится экс-президент, подъехала бригада скорой помощи, но Специальная пенитенциарная служба страны опровергла эту информацию. Пенитенциарная служба сообщила о стабильном состоянии Саакашвили, который размещен в палате рядом с реанимационным отделом, поэтому в случае ухудшения здоровья ему окажут немедленную помощь.

Напомним, Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.



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