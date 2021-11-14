 

Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии

14.11.2021, 1:44, Разное
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…в знак протеста против попыток ликвидировать «Мемориал».

Писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*.

«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции.

О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей.

Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Петрушевской в фейсбуке.

Петрушевская — лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002). Эту награду почти 20 лет назад ей вручал президент Владимир Путин. Писательница отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов «Октябрь» (1993, 1996, 2000), «Новый мир» (1995), «Знамя» (1996), премиями «Москва-Пенне» (1996), «Звезда» (1999), «Триумф» (2002), премией фестиваля «Новая драма» (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный Мемориал»*, а также подразделения организации. Это правозащитный центр, архив, библиотека и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно — отсутствие маркировки у материалов организации.

В организации назвали требование Генпрокуратуры «политическим решением об уничтожении общества», которое занимается «историей политических репрессий и защитой прав человека». Там заявили, что никаких законных оснований для ликвидации «Мемориала» нет.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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