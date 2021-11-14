Польша намерена возвести заграждения на границе с Беларусью к середине 2022 года – глава МВД

По его словам, протяжность заграждений будет 180 км, в высоту они будут достигать 5,5 м.

Каминьский добавил, что вдоль реки Буг будут использованы системы другого типа.

Ситуацию на границе Польши с Беларусью он назвал “политически мотивированной атакой с использованием искусственно созданного потока нелегальных мигрантов в Европу”.

Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.

Каминский сообщал, что стена будет состоять из стальных столбов высотой пять метров, над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции составит 5,5 м. Вдоль границы также установят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—