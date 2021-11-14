Кабмин Украины объяснил увольнение главы ГП “Гарантированный покупатель” его непрофессионализмом

“Сегодня на заседании правительства был сменен руководитель ГП “Гарантированный покупатель”. Причиной увольнения является непрофессионализм и причинение убытков предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны “Гарантированного покупателя” по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп”, – говорится в сообщении.

В Кабмине утверждают, что “эта транзакция могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению процента расчетов с инвесторами в “зеленую” энергетику”.

“Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников к “Гарпоку” на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады Украины с соответствующим обращением о смене руководителя”, – объяснили в правительстве.

В ведомстве пообещали создать 15 ноября комиссию по анализу транзакций.

“Результаты будут публично обнародованы на следующей неделе. Если указанные факты найдут подтверждение, материалы будут переданы правоохранительным органам. Со своей стороны уверяем, что смена руководителя не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников”, – подчеркнули в Кабмине.

Петриковец обещает обжаловать свое увольнение. По его словам, его уволили за отказ выполнять “незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников”.

Контекст:

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению “зеленых” тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на “зеленую” энергетику, отмечало агентство “РБК-Украина”.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям превышала 630 млн грн.

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