 

Глава МИД Кубы обвинил Twitter в дестабилизации. Свое сообщение он оставил в Twitter

14.11.2021, 1:12, Новости дня
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“В Twitter проводится грубая манипуляция его алгоритмом, чтобы создать впечатление, что на Кубе находится большое количество пользователей, которые занимают позицию против нашего правительства… Есть свидетельства того, что вчера только 15% сообщений, опубликованных в Twitter с 12.00 до 13.00, были фактически отправлены пользователями из Кубы”, – написал он.

Дипломат считает происходящее “операцией, финансируемой Соединенными Штатами”.

“Частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют действия по дестабилизации”, – утверждает Бруно Родригес Парилья.

Hay evidencias de que ayer realmente fueron emitidos por usuarios en #Cuba solo el 15% de los mensajes publicados en Twitter, entre las 12:00 y 13:00 horas, que hicieron uso de la etiqueta empleada en la operación financiada por EEUU.

2/3 #CubaVive

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 13, 2021

Como denuncié en presentación ante el cuerpo diplomático, plataformas privadas de EEUU como Twitter transgreden propias reglas y políticas, alteran mecanismos de geolocalización para favorecer operaciones tóxicas vs #Cuba e instigan a acciones de desestabilización.

3/3 #CubaVive

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 13, 2021

Контекст:

Головной офис компании Twitter Inc. находится в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния).

По итогам 2020 года в среднем 192 млн человек пользовались Twitter ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила $3,72 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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