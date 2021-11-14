Глава МИД Кубы обвинил Twitter в дестабилизации. Свое сообщение он оставил в Twitter

“В Twitter проводится грубая манипуляция его алгоритмом, чтобы создать впечатление, что на Кубе находится большое количество пользователей, которые занимают позицию против нашего правительства… Есть свидетельства того, что вчера только 15% сообщений, опубликованных в Twitter с 12.00 до 13.00, были фактически отправлены пользователями из Кубы”, – написал он.

Дипломат считает происходящее “операцией, финансируемой Соединенными Штатами”.

“Частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют действия по дестабилизации”, – утверждает Бруно Родригес Парилья.

Hay evidencias de que ayer realmente fueron emitidos por usuarios en #Cuba solo el 15% de los mensajes publicados en Twitter, entre las 12:00 y 13:00 horas, que hicieron uso de la etiqueta empleada en la operación financiada por EEUU.

2/3 #CubaVive

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 13, 2021

Como denuncié en presentación ante el cuerpo diplomático, plataformas privadas de EEUU como Twitter transgreden propias reglas y políticas, alteran mecanismos de geolocalización para favorecer operaciones tóxicas vs #Cuba e instigan a acciones de desestabilización.

3/3 #CubaVive

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 13, 2021

Контекст:

Головной офис компании Twitter Inc. находится в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния).

По итогам 2020 года в среднем 192 млн человек пользовались Twitter ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила $3,72 млрд.

—